«Celeste non deve stare senza casa» 

Solitudine, povertà, solidarietà popolare e impegno amministrativo. Questi i quattro ingredienti della storia che si è svolta ieri a Carbonia e che si è conclusa, temporaneamente, nel migliore dei modi possibili. Protagonista è Kowalczuk Czeslawa, nota Celeste, cittadina polacca ma da decenni abitante in città che ieri ha visto l’ufficiale giudiziario presentarsi davanti alla sua porta per portare a compimento lo sfratto esecutivo. Purtroppo la sua casa è stata venduta all’asta e il nuovo proprietario deve entrarne in possesso.

La protesta

Sull’uscio della casa della donna c’erano però anche alcune decine di cittadini che, guidati da Daniele Mele, consigliere comunale e responsabile dell’associazione Sportello sulcitano, si sono presentate per dimostrare solidarietà e chiedere una soluzione diversa. C’era anche l’assessora alle Politiche sociali del Comune, Irina Piras, insieme alle assistenti sociali. La vicenda ha inizio circa una ventina di anni fa, quando la signora con il marito Alberto Zara comprano un’abitazione in via Tempio: «Io e mio marito – afferma Celeste – decidemmo di comprare l’abitazione nel 2005 e chiedere un mutuo. Purtroppo poi 14 anni fa mio marito è scomparso e la mia situazione economica è peggiorata». Dopo mille vicissitudini la casa è andata all’asta e ha trovato un acquirente e da quel momento in poi la vita della signora si è trasformata in un inferno. Come se questo non bastasse le condizioni sanitarie della signora, che oggi ha 78 anni, sono andate sempre aggravandosi e, racconta Daniele Mele «circa una decina di giorni fa ha avuto un importante problema cardiaco e per questo motivo i medici le hanno attribuito 40 giorni di cure».

L’intervento

Il problema di Celeste ha colpito anche l’amministrazione comunale che, attraverso una nota a firma del sindaco Pietro Morittu e inviata al giudice, ha chiesto il rinvio dello sfratto rimarcando anche che “la signora ancora oggi non padroneggia l’italiano e incontra, a causa di ciò, grosse difficoltà nel trovare protezione». Nella stessa nota si propone un percorso che va «dall’inserimento in una comunità integrata per anziani per arrivare all’individuazione di un alloggio tra quelli di proprietà comunale destinati a dare risposta a situazioni di emergenza grave. Tenendo conto che ad oggi risultano tutti occupati ma si prevede che nelle prossime ci possano essere disponibilità». Alla luce di tutto questo lo sfratto è stato temporaneamente rinviato al 27 aprile e sino ad allora si dovrebbe proseguire alla ricerca di una soluzione per Daniele Mele che ha voluto ringraziare l’amministrazione: «Se oggi Celeste è ancora nella sua casa, è perché una comunità ha deciso di non lasciarla sola. In città ci sono diversi casi simili e chiediamo all’amministrazione di proseguire a farsene carico».

RIPRODUZIONE RISERVATA