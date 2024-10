«Celebriamo le nostre glorie» 

Rendere più identitaria Iglesias intitolando gli impianti ai grandi nomi del suo passato sportivo. L’intitolazione del campo da calcio in località Ceramica al campione Gigi Riva avvenuta la scorsa domenica ha fatto scaturire l’esigenza di rendere onore a una serie di personaggi del passato.

La proposta

«Gigi Riva è un pezzo del cuore di tutti i sardi, ora però occorrerebbe anche ricordare chi grazie alle proprie capacità, ha permesso di portare in alto il nome di Iglesias – commenta Giuliano Marongiu, ex segretario federale del Pdci e più volte consigliere comunale –. Sono tante le figure a cui potrebbero essere intitolate le strutture sportive presenti; le primi che mi vengono in mente sono quelle di Angelino Salis e Mariano Dessì, entrambe collegate al calcio. Il primo una vera e propria istituzione, il secondo una persona che è riuscita a far crescere diversi talenti, alcuni arrivati nella massima serie nazionale. Non dobbiamo permetterci di avere la memoria corta, non commettiamo l’errore di mettere da parte la storia della nostra città».

Ad Angelino Salis è attualmente intitolata la piazza che accoglie il campo sportivo Monteponi: «Meriterebbe maggiore risalto – dichiara Giancarlo Pistincu, ex tennista e calciatore – ho avuto l’onore d’essere allenato da lui Quando a metà degli anni 60 in città il calcio era quasi finito nel dimenticatoio, lui fu capace di risollevarlo, coinvolgendo e allenando migliaia di ragazzi nel campo dell’Ex Enaoli». Grande tradizione iglesiente anche nell’atletica e in tanti pensano alla figura di Angelo De Fraia: «È stato il mio allenatore – spiega Vittorio Trentin, da decenni autentica colonna del mondo dell’atletica regionale –. Abbiamo intenzione di chiedere all’amministrazione comunale di poter intitolare a lui la pista coperta del polifunzionale di Ceramica».

In Municipio

Il consigliere d’opposizione Luigi Biggio ricorda i nomi di Franco Sarr (atleta due volte olimpionico), di Bruno Pissard (ex sindaco, campione sardo d’ostacoli), dell’onorevole Giorgio Oppi (atleta pluridecorato a livello regionale), Gianni Carta (pioniere del movimento della pallavolo iglesiente). «E ovviamente anche Angelo De Fraia – precisa Biggio –. Mi rendo disponibile a raccogliere tutti i nominativi e farmi promotore in Consiglio comunale di una mozione utile alla decisione per individuare strutture, vie o piazze da dedicare ai grandi nomi del nostro passato». Anche l’assessore allo Sport Vito Spiga intende valorizzare la storia cittadina: «Abbiamo in ballo tanti progetti sui nuovi impianti e al momento opportuno saremo ben felici di valutare le proposte. Personalmente mi viene in mente il nome di Salvatore Collu per la prossima pista da ciclismo adiacente al campo Ex Casmez».

RIPRODUZIONE RISERVATA