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Pabillonis.
20 agosto 2026 alle 00:17

Celebrazioni religiose e musica in onore di San Lussorio 

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Fede, tradizione e tanti appuntamenti da oggi a domenica per la festa di San Lussorio o Santu Sciori, nell’area archeologica nelle campagne di Pabillonis e che accoglierà fedeli provenienti da tutta la Sardegna. Oggi alle 18 ci sarà la messa nella chiesa Beata Vergine della Neve e alle 18.30 la partenza del santo dalla parrocchiale fino alla chiesa campestre di San Lussorio.

Domani alle 18 la messa nella chiesa campestre e a seguire processione nella zona archeologica circostante. Domenica alle 19 il rientro del santo con l’accoglienza presso il monumento alla Vergine Immacolata e la processione.

Tanti gli appuntamenti. Oggi alle 20 nel parco alberato inizia la sagra de Sa Mungeta Tappada. Alle 22 lo spettacolo con i Pinguini Tattici Similari Cover band dell’omonimo gruppo musicale e dj set. Domani alle 20 la Sagra della pecora; alle 22 lo spettacolo con i Maige Stage Roxydiana e dj set. Alle 23,30 la rassegna dei fuochi d’artificio.

Sabato alle 19 Sunset Stage, ai piedi del nuraghe: l'evento prevede un concerto dal vivo Luxori al tramonto. Alle 20 il via alla degustazione di arrosti vari: maialetto, anguille, salsiccia, e panini. Alle 21.30 musica con i Loska Famiglia Ska-Surf & Rock’n’roll. Alle 23.30 lo spettacolo pirotecnico della Società Oliva Fireworks di Riccardo Oliva. Seguirà musica con Woodland Stage e Ludovica Frau,

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