Celebrazioni per Santa Greca, una vita tra storia e leggenda 

Il culto di Santa Greca, compatrona di Decimomannu, vive tra storia e leggenda rinnovandosi ogni anno in tre appuntamenti. Ieri la ricorrenza più sentita: il dies natalis, ovvero l’anniversario del suo martirio avvenuto nel 304 d.C. durante le persecuzioni di Diocleziano. A 1721 anni da quel sacrificio, la comunità decimese si è stretta intorno a una figura simbolo di fede incrollabile. Un rito antico con un po’ di modernità. Nelle locandine ci sono i ritratti, realizzati con l’intelligenza artificiale, dei due simulacri: «Li ho fatti realizzare perché con gli strumenti della modernità si può rendere omaggio al sacro senza snaturarne il significato», dice la consigliera di maggioranza Rossella Moino.

Greca fu martirizzata a soli vent’anni: fustigata e flagellata, le vennero conficcati tre chiodi nel cranio prima della decapitazione. Il tragico epilogo è immortalato negli affreschi del santuario e nelle antiche litanie in sardo, come “difensora della fede”.

A differenza della sfarzosa festa di settembre, quella di gennaio è descritta dalla sindaca Monica Cadeddu come un rito «raccolto e intimo», principalmente per i decimesi. Previste

le preghiere e una processione. Non è esposto il simulacro principale, bensì una statua più semplice custodita in una cappella laterale, che ritrae la Santa con la palma del martirio e un libro, vestita con un sobrio abito verde e un mantello rosso.

RIPRODUZIONE RISERVATA