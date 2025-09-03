Celebrazioni per San Pietro, domani il via 

Al via domani, la tre giorni di festeggiamenti in onore di San Pietro Pascasio, a Quartucciu. Gli eventi religiosi si terranno nell'omonima chiesa. Domani si parte con la messa delle 19, seguita alle 21.30 da un concerto di Maria Giovanna Cherchi.

Il fulcro, però, sarà dopodomani, sabato, con la processione solenne per le vie adiacenti (ore 19.45), preceduta dalla banda musicale Pergolesi di Quartucciu e dai gruppi folk Is Prendas de Sant’Efisi (sempre di Quartucciu) e Kellarious di Selargius. Per l’occasione, le vie lungo le quali sfilerà la processione sono addobbate a festa dai residenti e parrocchiani.

Lo stesso giorno, di sera, alle 21.30, nella piazza della chiesa ci sarà musica con il gruppo Music Dance, seguita da balli di gruppo, ballo liscio e ballo sardo. Domenica mattina, la messa solenne presieduta dall'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi.

RIPRODUZIONE RISERVATA