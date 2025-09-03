VaiOnline
Quartucciu
04 settembre 2025 alle 00:14

Celebrazioni per San Pietro, domani il via 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via domani, la tre giorni di festeggiamenti in onore di San Pietro Pascasio, a Quartucciu. Gli eventi religiosi si terranno nell'omonima chiesa. Domani si parte con la messa delle 19, seguita alle 21.30 da un concerto di Maria Giovanna Cherchi.

Il fulcro, però, sarà dopodomani, sabato, con la processione solenne per le vie adiacenti (ore 19.45), preceduta dalla banda musicale Pergolesi di Quartucciu e dai gruppi folk Is Prendas de Sant’Efisi (sempre di Quartucciu) e Kellarious di Selargius. Per l’occasione, le vie lungo le quali sfilerà la processione sono addobbate a festa dai residenti e parrocchiani.

Lo stesso giorno, di sera, alle 21.30, nella piazza della chiesa ci sarà musica con il gruppo Music Dance, seguita da balli di gruppo, ballo liscio e ballo sardo. Domenica mattina, la messa solenne presieduta dall'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 