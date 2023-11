Celebrazioni per la festa dell’Unità 

Sono diverse le celebrazioni in Planargia in occasione della festa delle forze armate, dell'Unità nazionale e il ricordo dei caduti di tutte le guerre. A Bosa stamattina alle 10.45 in piazza Quattro Novembre si terrà la deposizione della corona e dopo l'adunata e lo schieramento seguirà l'alzabandiera accompagnato dall'inno nazionale. A seguire sarà benedetta la corona deposta ai piedi del monumento sulle note del silenzio a cui seguirà la preghiera per la Patria e il saluto del sindaco Piero Casula. A Tresnuraghes sempre stamani il corteo partirà dal Comune in largo Moretti verso la San Giorgio Martire dove si terrà la messa alle 11. Successivamente ci si sposterà in piazza dell'Ulivo per la deposizione della corona di alloro e momento di riflessione col sindaco Gianluigi Mastinu. A Tinnura la festività sarà invece celebrata domani, con la messa alle 11, la deposizione della corona d'alloro presso il monumento da parte del sindaco Pietro Fadda. ( s. c .)

