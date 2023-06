Celebrazioni per il patrono 

Carloforte si prepara a festeggiare il suo patrono, San Pietro, con celebrazioni religiose e festeggiamenti civili. Una delle festività più sentite per la comunità carolina che ogni anno si riunisce per festeggiare “San Pe”. Il 29 si inizia con la messa nella chiesa di San Pietro, alle 19. Da qui partirà poi la processione via terra fino alla calata Mamma Mahon dove il simulacro di San Pietro sarà imbarcato. Prenderà il via così la processione a mare, seguita dalle imbarcazioni che procederanno all’interno del porto. Dopo la processione tutti con gli occhi all’insù per la magia di luci e colori: alle 23.15 è previsto lo spettacolo pirotecnico sul porto. I festeggiamenti in onore del patrono continueranno il 30. Nella banchina Mamma Mahon alle 21.15 “Frida Club” dei Funk Trio mentre alle 22 si esibiranno i Lords. (a. pa.)

