Celebrazioni per Cristo Re, attesa per la processione 

Anche quest’anno si festeggia il patrono di Cussorgia, frazione di Calasetta. Nel piccolo borgo isolano, l’appuntamento è per lunedì prossimo per la festa di Cristo Re. Particolarmente suggestiva la processione via mare che inizierà alle 18 con partenza dal porto di Calasetta. A Cussorgia il simulacro verrà portato per le vie del paese prima di raggiungere la chiesetta dove alle 19 verrà celebrata la messa. Alle 20, degustazione di mezze penne al gambero e frittura di pesce, a cura del Basket Calasetta. A seguire musica e animazione con Andrea. L’organizzazione dei festeggiamenti, anche quest’anno è stata affidata all’associazione turistica Pro Loco col patrocinio del Comune di Calasetta. (s. g.)

