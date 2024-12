Processioni, riti e celebrazioni in tutta l’Isola per l’inizio dell’Anno Santo. Ogni diocesi ha aperto le porte giubilari.

Oristano

«Un bagaglio di speranza e carità per incamminarci nel percorso del Giubileo, aprendo il nostro cuore alla condivisione con chi ha bisogno»: questo il messaggio dell’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni. Grande partecipazione alla processione solenne che dalla chiesa di san Francesco si è diretta verso la Cattedrale. Un momento di preghiera, poi subito dopo l’arcivescovo, tutti hanno varcato la porta del Duomo: un passaggio carico di valore spirituale a indicare l’inizio del cammino giubilare. Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi mesi con un ricco calendario di eventi che coinvolgerà oltre alla Cattedrale di Oristano, anche le altre chiese giubilari: la Basilica della Madonna del Rimedio, i santuari di Bonarcado e Laconi. Il 28 gennaio sarà celebrato alla basilica del Rimedio il Giubileo dei giornalisti e degli operatori della comunicazione.

Nuoro e Ogliastra

«La sosta in carcere era doverosa: se c’è un luogo dove la speranza va coltivata, questo è proprio il mondo dei detenuti». Il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, ieri pomeriggio alle 16 in punto ha dato inizio all’anno giubilare 2025 da Badu ‘e Carros. «Non dobbiamo pensare al carcere come a un contenitore di disperazione, tutt’altro. Deve essere un laboratorio di speranza». La Diocesi barbaricina si mette in marcia. Dopo la sosta nella struttura penitenziaria, la domenica di Antonello Mura è proseguita nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Ritrovo scelto per incontrare fedeli, presbiteri e diaconi per l’inizio della celebrazione e l’avvio del pellegrinaggio. Dalle 17.30, poi, la messa nella cattedrale di Piazza Santa Maria della neve. Durante tutto l’anno nella Cattedrale nuorese, chiesa giubilare con quella delle Grazie, sarà esposto il Crocifisso ligneo di Oliena. In Ogliastra chiesa giubilare sarà la cattedrale di Santa Maria Maddalena a Lanusei.

Sassari-Alghero

«Preghiamo perché nel 2025 possa rinnovarsi l’incontro con Dio». È il messaggio che, ieri in cattedrale, l’arcivescovo di Sassari, monsignor Gian Franco Saba, ha rivolto ai fedeli aprendo l’anno giubilare. Inaugurato con il gesto simbolico dell’apertura della Porta del Duomo e al termine del pellegrinaggio del Cristo crocefisso spostato dalla chiesa di Sant’Apollinare a San Nicola dove rimarrà per l’Anno Santo. Le chiese giubilari, per quanto riguarda la diocesi sassarese, saranno oltre a San Nicola anche la Basilica del Sacro Cuore, il Santuario di San Pietro in Silki, la Basilica dei Martiri Turritani a Porto Torres e la Basilica di San Pietro di Sorres a Borutta. Centinaia le persone che hanno presenziato al rito sia durante il “viaggio” fino all’edificio sacro del Duomo che nel corso della messa. Stessa partecipazione ad Alghero, nella cattedrale di Santa Maria, che rientra però nella diocesi della città catalana e di Bosa, per la quale le chiese giubilari sono quelle dell’Immacolata a Bosa e Alghero, la cappella del carcere e la chiesa di Valverde della città catalana, San Cistantino a Sedilo e San Giorgio a Pozzomaggiore.

Tempio-Ampurias

Un appello contro la paura «che toglie la speranza e fa diventare malvagi ed egoisti» e contro le guerre che stanno devastando il mondo. In una Diocesi come quella gallurese, multietnica e in forte fermento, il vescovo Roberto Fornaciari ha aperto l’anno giubilare con riferimenti alla situazione internazionale. Le parole di Fornaciari sono risuonate nella gremita cattedrale di San Pietro, a Tempio. Fornaciari ha presentato ai fedeli le iniziative per l’intero 2025 (pellegrinaggi notturni a Luogosanto e Tergu per la prossima primavera. Nella Diocesi di Tempio Ampurias le chiese giubilari sono la cattedrale di Tempio, la concattedrale di Castelsardo e la basilica di San Simplicio. Nella diocesi di Ozieri le chiese giubilari sono la cattedrale di Ozieri, Ardara, Oschiri, Illorai e Alà dei Sardi.

Nel Sulcis

Processioni e riti anche nella diocesi di Iglesias. L’apertura dell’Anno Santo è stata celebrata nella chiesa di San Francesco dall’amministratore apostolico, il cardinale Arrigo Miglio: da qui è partito un corteo che ha raggiunto la cattedrale di Santa Chiara, designata come chiesa giubilare. Anche altre chiese della diocesi rivestiranno lo stesso ruolo: la basilica minore di Sant’Antioco martire a Sant’Antioco, l’ex cattedrale di Santa Maria di Monserrato a Tratalias, la chiesa parrocchiale di San Ponziano a Carbonia, la chiesa parrocchiale della Beata Vergine di Valverde a Iglesias e la chiesa parrocchiale della Vergine d’Itria a Portoscuso.

