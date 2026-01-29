VaiOnline
Sant’Antonio.
30 gennaio 2026 alle 00:30

Celebrazioni in grotta per la Madonna di Lourdes 

La parrocchia di Sant’Antonio si prepara a celebrare la Madonna di Lourdes. La chiesa che si trova nel cuore del quartiere, è l’unica ad avere una riproduzione fedele della grotta con la Madonna e Bernardette.

Si comincia il 2 febbraio con alle 17 la recita del rosario e la preghiera dei vespri e poi alle 18 la santa messa con la preghiera e il canto della Tota Pulcra alla fine della celebrazione davanti alla grotta. Lo stesso programma si ripeterà fino al 10 del mese.

L’8 febbraio si celebra la Giornata del Malato: le messe cominciano alle 8 pi la 11 ci sarà la messa per chi ha problemi di salute, alle 17 la recita del rosario e alle 18 la messa serale. La festa della Madonna di Lourdes è invece in programma l’11 febbraio.

Dopo il rosario e i vespri, alle 18 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica. Subito dopo la fiaccolata lungo le vie della parrocchia con il simulacro della Vergine Maria.

Ogni anno sono tantissime le persone, anche non quartesi, che si recano nella chiesa di Sant’Antonio per ammirare la grotta simbolo della grande devozione del quartiere per la Madonna di Lourdes.

La Madonna di Lourdes sarà celebrata anche nelle altre parrocchie cittadine a riprova di una devozione atavica che il tempo non ha mai scalfito anche in città, dove la celebrazione è particolarmente sentita dai fedeli.

