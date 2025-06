Celebrazioni e processioni per la festa dei Santi Pietro e Paolo 

I preparativi sono iniziati. In casa di Peppino Patteri, donne e uomini confezionano i tradizionali piricchittus, perché oggi e sabato 5 luglio si festeggiano i Santi Pietro e Paolo con messe e processioni.

Per consentire che la festa si svolga in condizioni di sicurezza, la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche alla viabilità. Oggi traffico chiuso e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Gialeto dalle 17,30 alle 24. Sarà poi chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio della processione (la partenza è fissata per le 18) nelle vie Gialeto, Nuoro, Garibaldi, XX Settembre, Sirtori, Roma, Cavour, Marconi, Dante, Eleonora D’Arborea per poi tornare nel sagrato della basilica di Sant’Elena.

Al termine della messa è previsto il rientro della processione che passerà per le vie Eleonora D’Arborea, Marconi, Regina Margherita,Umberto I, piazza Dessì, Garibaldi, Nuoro e Gialeto.

Sabato 5 luglio in occasione, del cambio della bandiera, traffico chiuso e divieto di sosta dalle 19 alle 20,30, in occasione in via Gialeto. Traffico chiuso ancora per il passaggio del corteo, la cui partenza è prevista per le 19,30 nelle vie Gialeto, Nuoro, Garibaldi, XX Settembre, Pola e Mori.

RIPRODUZIONE RISERVATA