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Paulilatino.
21 luglio 2026 alle 00:14

Celebrazioni civili e religiose per Santa Maria Maddalena 

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La comunità paulese vivrà da oggi tre giornate di festa molto attese in onore di Santa Maria Maddalena. Il programma religioso ha accompagnato i fedeli sino a ieri, con la Novena celebrata nella chiesa di San Teodoro. Oggi con il vespro alle 18 e la messa. Domani alle 10, la solenne processione attraverserà le vie del paese. Il simulacro sarà accompagnato da cavalieri, gruppi folk, banda musicale Orfeo e il carro trainato dai buoi. Al rientro, la celebrazione eucaristica. Il programma civile parte oggi alle 22 con “Fantasia de Ballos, domani, alle 17, i giochi per bambini, mentre alle 22 arriva “Max Mania – Tributo 883”, seguito dj Agus. Gran finale giovedì 23 luglio alle 22 con “I Love Formentera”, e a seguire ancora dj Agus. ( s. c. )

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