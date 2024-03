Ieri mattina in Cattedrale l’arcivescovo Roberto Carboni ha celebrato il precetto pasquale interforze; per l’occasione è stato affiancato dai cappellani militari in servizio nella Regione. Oltre a costituire un momento di fede comune, il precetto pasquale rappresentala manifestazione evidente dell’elevato spirito di coesione tra le forze istituzionali dello Stato che operano quotidianamente a favore della collettività.

La celebrazione, organizzata dall’Ordinariato militare, ha visto la presenza delle massime autorità militari e istituzionali locali tra cui il prefetto Salvatore Angieri, gli appartenenti alle forze armate e di polizia - in servizio e in congedo - e le associazioni combattentistiche e d’Arma con le proprie insegne militari.

Nel corso dell’omelia, monsignor Carboni ha inteso esortare «a fare bene il bene», così rispondendo alla propria vocazione di «servizio al prossimo»; ha inoltre ringraziato le forze armate e di polizia per il costante impegno nel territorio, anche in un periodo come quello delle feste pasquali, molto spesso vissute dal personale lontano dai propri cari «per servire gli altri e i più bisognosi».

La messa, impreziosita dalla presenza del coro interforze della Sardegna, si è conclusa con la preghiera per la patria. ( m. g. )

