Celebrate in Comune le prime nozze in campidanese 

Per la prima volta a Monserrato è stato celebrato un matrimonio civile in lingua sarda. Pietro Cruccas, 80 anni, e Alessandra Palmas, 43, hanno detto sì nell’aula consiliare di piazza Maria Vergine in una cerimonia letta dapprima in campidanese e poi, come d’obbligo, in italiano.

«La legge consente i matrimoni con formula bilingue, è un diritto del quale ci siamo voluti avvalere», dichiara Cruccas, che è anche socio dell’Accademia de su Sardu onlus. «La lingua sarda non la parla quasi più nessuno, io invece credo che debba essere promossa in vari ambiti», aggiunge, non nascondendo la speranza che il suo matrimonio in sardo possa ispirare altri futuri sposi a fare la stessa cosa. A officiare l'evento è stato il consigliere Andrea Zucca, amico di Cruccas. «Ho accettato con entusiasmo di esaudire il suo desiderio. L'unica difficoltà era preparare la formula matrimoniale in campidanese. Insieme a lui e a Diego Portas, esperto di lingua sarda a Monserrato, l'abbiamo riscritta in campidanese». Il matrimonio è iniziato con la lettura, rigorosamente in sardo, da parte di Valentina Picciau, testimone della sposa, di un passo de "Il cantico dei cantici". Presente all'evento anche il documentarista Salvatore Sardu, che ha raccontato con le sue immagini la Sardegna e che fu premiato da Maurizio Costanzo: ha ripreso la cerimonia e ne realizzerà un docufilm.

