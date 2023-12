Celebrata Santa Barbara, è la festa dei Vigili del fuoco 

La deposizione di una corona d’alloro al cippo “in onore dei caduti nell’assolvimento del dovere”, una messa a Bonaria e la manifestazione “Vivi la caserma”. Sono i tre momenti della ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che è stata celebrata ieri.

La prima cerimonia si è svolta alla presenza del comandante, del presidente della locale sezione dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco e del personale operativo e in pensione. Poi c’è stata la funzione religiosa in condivisione con la Marina Militare a Bonaria, officiata dall’arcivescovo Giuseppe Baturi. Infine, nella sede centrale del Comando di viale Marconi, grazie collaborazione di tutto il personale operativo e in pensione, si è svolta la manifestazione “Vivi la caserma” destinata a familiari, a scolaresche ed altri ospiti e che ha previsto la visita al Museo storico del Comando, l’esposizione di automezzi e attrezzature e un breve saggio tecnico-professionale. Infine, sono stati consegnati i “Diplomi di lodevole servizio” e la medaglia ricordo e la piccozza al personale andato in pensione e le “Croci di anzianità” al personale che ha prestato servizio nel corpo per oltre 15 anni.

