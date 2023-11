Celebrata la Virgo Fidelis, doppia festa per i carabinieri 

Un giorno per due feste, quella per la patrona protettrice e quella per la battaglia in Etiopia, evento storico per i carabinieri. Ieri l’Arma ha celebrato la Virgo Fidelis e l’82esimo anniversario della Battaglia di Culqualber insieme alla Giornata dell’Orfano. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Santa Maria Navarrese dove, alla presenza delle più alte cariche civili e militari del territorio e della cittadinanza, è stata celebrata una messa officiata da don Mariano Solinas e don Damiano Randriandrianina. Presenti ufficiali e sottufficiali delle compagnie di Lanusei e Jerzu. Al termine della cerimonia è stata ricordata la finalità dell’Onaomac (Opera nazionale assistenza orfani militari Arma carabinieri). (ro.se.)

