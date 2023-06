Celebrata la festa degli alberi “Green School” Il parco di Monte Claro ha 50 piante in più  

Il parco di Monte Claro ha 50 piante in più, messe a dimora ieri mattina dagli studenti di 9 scuole dell'area metropolitana che in questo anno scolastico hanno portato a termine azioni virtuose per migliorare il proprio impatto sull’ambiente. Circa 200 alunni di istituti dell'infanzia, elementari e medie, aiutati dai docenti e dai volontari di Legambiente, hanno piantato varie specie arboree, essenze locali e mediterranee, fornite gratuitamente dall’agenzia regionale Forestas.

La data scelta per l’iniziativa “Festa degli alberi Green School” non è casuale, coincide con la Giornata mondiale dell’ambiente. L’evento, alla prima edizione, è stato organizzato dalla Città Metropolitana assieme all’associazione Efys Onlus, entrambe partner della rete Green School dallo scorso anno. Le scuole più virtuose sono il Porcu Satta di Quartu (i plessi di via Palestrina e via Vespucci), la primaria di via Is Arenas e la media di via Turati, il Manno e lo Spano di Cagliari e il Nivola di Assemini (scuole medie), e gli istituti comprensivi di via Parigi e via Custoza di Selargius. Tutti hanno portato avanti iniziative contro lo spreco idrico, energetico, alimentare e di promozione della raccolta differenziata. I 9 istituti scolastici presenti ieri mattina sono stati premiati per il loro impegno didattico a favore dell’ambiente e hanno ottenuto la “Certificazione Green School” che ha lo scopo di promuovere nelle scuole buone pratiche per la salvaguardia del pianeta. Gli attestati sono stati consegnati dal consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca e dal delegato all’Istruzione Alessandro Balletto.

RIPRODUZIONE RISERVATA