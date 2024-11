Celebrata la “dies natalis” del patrono 

Festa prettamente religiosa a Sant’Antioco per il “dies natalis” del santo di Sulcis, venerato come martire e patrono della Sardegna. Ha avuto luogo ieri in basilica con le celebrazioni eucaristiche dedicate proprio alla ricorrenza della morte del santo e quindi la “nascita in cielo”. E’ la festa della devozione verso il martire da parte dei fedeli che si riuniscono per onorare il santo e rinnovare la propria fede. Questo concetto implica che la morte non è vista come una fine, ma come un passaggio verso una nuova vita spirituale e l'ingresso nella dimensione celeste, la transizione dalla vita terrena a quella eterna, riflettendo la speranza cristiana nella resurrezione e nella vita dopo la morte.

Anche ieri in tanti hanno partecipato alle celebrazioni. Antioco, secondo la tradizione, morì il 13 novembre del 127, mentre pregava per il popolo sulcitano. Dopo la sua morte, il suo culto si è diffuso rapidamente, e la sua tomba diventata e lo è ancora oggi, meta di pellegrinaggi. Al pari delle feste del primo agosto e della seconda settimana dopo la pasqua, quella del 13 novembre, pur in tono minore dal punto di vista civile, riveste il significato più importante dedicato alla santità del martire venerato in tutta la Sardegna. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA