Cefali e bottarga,  la ricerca scientifica apre alle imprese 

Le prospettive per la filiera della bottarga e lo sviluppo dell’allevamento dei cefali su larga scala commerciale. Saranno questi i temi dell’incontro in programma mercoledì alle 10.30 nella sede di Torregrande dove la Fondazione Imc-Centro marino internazionale presenterà i risultati del progetto “Mugil scale up”, finanziato da Sardegna Ricerche.

«L’obiettivo è trasformare le conoscenze scientifiche in strumenti operativi affidabili, favorendone il trasferimento alle imprese e offrendo al settore le basi tecniche necessarie per valutare e programmare eventuali investimenti produttivi» fanno sapere dall’Imc. Le attività hanno preso avvio dalla riproduzione indotta di esemplari adulti provenienti dalla laguna di Porto Pino. Dalle uova fecondate sono state ottenute larve, poi «i giovani cefali sono stati trasferiti negli impianti dell’azienda agricola Coghe S.r.l., dove l’allevamento è proseguito su una scala produttiva maggiore» aggiungono. Il progetto si inserisce in un percorso di ricerca che l’Imc porta avanti da oltre dieci anni. Sono stati sviluppati nuovi protocolli per l’acquacoltura della specie, raggiungendo un tasso di successo del 100% nella riproduzione e tassi di sopravvivenza delle larve paragonabili a quelli di specie marine allevate da oltre quarant’anni, come la spigola e l’orata.

Mercoledì dopo i saluti del presidente Imc Augusto Navone e della direttrice generale di Sardegna Ricerche Carmen Atzori, interverrà Dario Vallainc sul percorso scientifico dell’Imc, sul manuale Fao e sulla diffusione internazionale dei protocolli sostenibili per l’acquacoltura.

RIPRODUZIONE RISERVATA