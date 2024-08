Cefalea, vomito e rigidità della nuca 

Quali sono i sintomi?

Si definisce meningite l’infiammazione delle meningi che rivestono cervello e midollo e si manifesta in forma acuta, subacuta, cronica e ricorrente. Viene causata da agenti infettivi (batteri, virus, funghi, protozoi) e non infettivi (es. farmaci, complicanze di altre malattie). Si può trasmettere attraverso colpi di tosse, starnuti, saliva. I sintomi iniziali sono aspecifici, in seguito compare cefalea, vomito, febbre alta, rigidità nucale, disturbi di coscienza, convulsioni. La diagnosi, oltre che clinica, si fa tramite la puntura lombare e l’esame del liquido cerebrospinale e TC/RM encefalo. La terapia è specifica antibiotica e corticosteroidea.