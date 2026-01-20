VaiOnline
Iglesias.
21 gennaio 2026 alle 00:33

Cedimento strutturale in un edificio in piazza Martini 

Ennesimo cedimento strutturale di un edificio, situato in piazza Martini, ieri mattina attorno alle 11. La palazzina, il cui primo piano risulta essere di proprietà comunale, si trovava già da tempo in condizioni critiche e per questo motivo la sua potenziale pericolosità era stata più volte segnalata alle autorità competenti.

La pioggia e le condizioni metereologiche avverse degli ultimi due giorni hanno aggravato la situazione già precaria fino a provocarne il parziale cedimento. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata al crollo, in attesa che si proceda ad attuare i lavori necessari per il ripristino dell’immobile. «L’amministrazione – spiega Giorgia Cherchi, assessora all’Urbanistica – così come è accadut o in altre circostanze simili, seguirà gli iter previsti dalle normative in materia al fine di ripristinare lo stato di sicurezza dello stabile stesso. Anche in questo caso, così come in altri simili, se non si dovessero avere risposte da parte dei proprietari dei due livelli dello stabile non di competenza comunale, l’amministrazione stessa provvederà a eseguire i lavori necessari addebitandone successivamente il costo anche agli altri intestatari». L’episodio di ieri mattina va ad aggiungersi all’elenco di situazioni simili e, ancora una volta, evidenzia la situazione critica nella quale versano decine di immobili del centro storico pubblici e privati.

