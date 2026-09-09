Cedimento dell’asfalto  e muro pericolante: allarme in viale Merello 

Sotto l’asfalto niente. Sta destando preoccupazione, in viale Merello, un cedimento piuttosto evidente della pavimentazione stradale, localizzato quasi all'altezza dell’intersezione con via Is Maglias, in progressiva espansione verso il muro di cinta (pericolante e transennato) della facoltà di Ingegneria, dove sono in corso lavori sulla rete del gas. A lanciare l’allarme e a chiedere un’indagine del sottosuolo, urgente e approfondita, anche con il sistema georadar, è il consigliere comunale Edoardo Tocco, che ha portato il caso all’attenzione del Consiglio.

L'interrogazione

Nella zona i precedenti di crolli non mancano, primo tra tutti quello di via Peschiera del 2008, con l'asfalto che cedette improvvisamente dando origine a una voragine profonda 4 metri che inghiottì un'auto in sosta. «Il timore è che la storia possa ripetersi, per cui meglio correre ai ripari», auspica il capogruppo di FI. «Urge verificare le reali condizioni del sottosuolo e accertare l’eventuale presenza di vuoti sotterranei. So che è stata sollecitata Abbanoa e che la stessa è ripetutamente intervenuta. Ma non si è risolto niente: il viale sta continuando a sprofondare. Non vorrei che sotto il sedime stradale fosse in atto un dilavamento dovuto a una perdita idrica occulta. Uno scenario che con l’arrivo delle piogge autunnali potrebbe ulteriormente peggiorare». Meglio prevenire, si dice in questi casi. «Perché se dovesse cedere quel tratto di strada, quotidianamente trafficatissimo, le conseguenze sarebbero gravi».

L'assessore

«Gli Uffici sono già a conoscenza della problematica», ha prontamente replicato in Aula l’assessore alla Mobilità e all’Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis. «Ci sono già stati diversi interventi sia da parte di Abbanoa che del Servizio di manutenzione strade, in capo alla ditta affidataria Avr. A sorpresa è stata individuata la presenza di mattoni sottoterra e quindi non è possibile al momento scavare più a fondo. Serve uno studio ulteriore, a questo punto anche per capire se vi siano strutture sotto il livello stradale. Avr procederà quindi nei prossimi giorni con un intervento più puntuale, con degli “assaggi” non invasivi in diversi punti di quel tratto di strada, anche per verificare la possibilità di un rifacimento del manto stradale leggermente più in profondità. In seguito si cercherà di trovare una soluzione più duratura di quelle precedenti che, come sappiamo, non hanno mai risolto del tutto il problema, con nuovi avvallamenti a ogni stagione».

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