Cedimento all’Ateneo: «I nostri studenti non sono in pericolo» 

«Mai la sicurezza degli studenti è stata messa in pericolo: l’aula è stata da subito dichiarata inutilizzabile fino al ripristino completo». Dopo il crollo di alcuni pannelli del controsoffitto e la conseguente chiusura dell'aula Arcari della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, l'Ateneo respinge le accuse di «mancata sicurezza» da parte degli studenti. Una nota dell'Università afferma che l’Ateneo è al lavoro per «salvaguardare in ogni momento la sicurezza per tutti». Nel frattempo, l'aula Arcari resta chiusa e le lezioni previste nella sala si svolgono altrove.

Lavori in corso

La sala, in grado di accogliere 113 persone, era utilizzata fino a martedì. «Mercoledì intorno alle 8.45 è arrivata una segnalazione per un intervento urgente nell’aula Arcari a causa di una perdita idrica». Una richiesta che, prosegue la nota dell'Ateneo, è stata «inoltrata alla ditta per le manutenzioni segnalando l’urgenza dell’intervento, avvenuto immediatamente: l’aula è stata chiusa e messa in sicurezza». I rappresentanti universitari di UniCaralis ieri hanno sottolineato che «a un anno dal crollo dell'Aula magna nel polo di Sa Duchessa, all'Università continuano ad esserci gravi problemi strutturali». Anche su questo punto, l'Ateneo precisa che «stanno proseguendo le attività di messa in sicurezza e recupero delle strutture». I principali interventi eseguiti nel 2023 hanno portato alla riapertura dell'aula A di Ingegneria, chiusa da sei anni per lesioni statiche. Si aggiungono la sistemazione degli impianti, le finiture e i solai dell'aula di Fisica del palazzo delle Scienze e dell'Aula magna di Scienze politiche (dove sono state rimosse le barriere architettoniche) e la risoluzione dei problemi di infiltrazioni della Biblioteca di Ingegneria. In corso controlli e verifiche statiche al palazzo delle Scienze, la messa in sicurezza della facoltà di Ingegneria con impianti antincendio e interventi statici al campus Aresu. «L’Ateneo - aggiungono - ha assunto due ingegneri strutturisti per il monitoraggio e le verifiche sulla sicurezza statica degli edifici».

Gli studenti

«Ho seguito lezioni in quell'aula fino alle 18 di martedì: che i pannelli non ci siano caduti in testa è un caso». Per Matteo Pisu, rappresentante nella facoltà e nel Consiglio degli studenti, «i problemi restano». La chiusura non è garanzia di sicurezza («è ordinaria amministrazione dopo un crollo, bisognerebbe prevenire»), ma resta la volontà di trovare una soluzione che garantisca l'accesso al diritto allo studio «senza paure: chiediamo all'Ateneo un tavolo - conclude Pisu - per discutere su accessibilità e problemi strutturali».

