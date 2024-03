Cedimenti, transenne e malumori 

Carbonia, oltre alle buche nelle strade che il Comune assicura di tappare al più presto, è sempre più città dei cedimenti anche sui marciapiedi, o fra questi e la carreggiata. E prima che gli interventi vengano eseguiti, possono trascorrere settimane, se non mesi. Nell’attesa, vige il sistema delle transenne, con tutti i disagi che ne conseguono.

Da oltre una settimana è difatti transennato un tratto ceduto in via Cagliari quasi fronte via Nuoro: «Si è creata una voragine – accusa Giacomo Solinas, un residente – e sinora l’unica soluzione adottata è stata quella di isolare parte della strada in un punto nevralgico del traffico». La competenza non sarebbe del Comune ma di una compagnia telefonica.

In Via Dalmazia sono due i punti in cui il marciapiede ha ceduto: uno era stato riparato, poi si è riformato. Cedimento anche in viale Trento nei pressi di via Sella, ed è cronico anche quello sempre in viale Trento fra la rotonda e il Serd: «Ogni riparazione è stata vana», accusa Stefania Lai.

Caso singolare piazza Rinascita, ricoperta una decina di anni fa da sanpietrini: agli avvallamenti “storici” e ai distacchi che avvengono quasi sempre negli stessi punti, se ne stanno sommando altri. Sistemato invece il cedimento fra via Gisella Orrù e via Abruzzi. Nulla da fare infine per il disastroso tratto basso di via Lubiana, per la quale non paiono esserci interventi imminenti. «È in procinto un programma di riparazioni e ripristini del manto stradale e non solo – assicura il sindaco Pietro Morittu – ma occorrono le giuste risorse e sempre più spesso i Comuni non le hanno».

