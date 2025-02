Cedimenti nel territorio-gruviera 

Sotto la diga posta sulle alture che sovrastano la strada provinciale 66 Guspini-Montevecchio, nei giorni scorsi, in occasione delle copiose piogge tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, si è verificato uno smottamento del terreno, successivamente ricoperto con ghiaino derivato dalla frantumazione del materiale prodotto durante il periodo produttivo del cantiere. La frana è avvenuta accanto alle vecchie scalette che collegavano il tratturo, il quale parte dalla strada asfaltata e conduce alla diga, crollata circa 20 anni fa. Attualmente, dell’invaso costruito per garantire una riserva d’acqua alle lavorazioni minerarie restano solo alcuni muri perimetrali: le acque meteoriche si disperdono a valle, causando svuotamenti del terreno sottostante.

Il cantiere

Il problema persiste dal 1991, anno della chiusura dell’attività mineraria, dopo la quale la manutenzione della rete di raccolta delle acque è diventata sporadica. Nella zona è presente anche una vecchia galleria, la Gm25, chiusa con una grata in ferro zincato per impedire l’accesso a cercatori di minerali che si avventurano alla ricerca di piccoli campioni da rivendere ai turisti.

«Stiamo lavorando per la messa in sicurezza del territorio, delle gallerie, dei fornelli e degli scavi», dice il capo cantiere di Igea, Luciano Pisu. Nella località Sartori sono intervenuti anche tecnici del Comune di Guspini, che collaborano con Igea per gestire il deflusso delle acque piovane. Le vallate sono attraversate da centinaia di gallerie, molte delle quali non sono più riportate nelle carte topografiche, ma l’acqua continua a scorrere: eventuali occlusioni potrebbero provocare frane di grande entità. Il monitoraggio costante del territorio è l’unico metodo per intercettare i ristagni d’acqua e liberare i passaggi.

Lo studio e l’allarme

I fenomeni indotti dalle attività estrattive rappresentano spesso gravi problemi ambientali, come la subsidenza, ovvero il lento abbassamento del suolo. Nell’ambito di uno studio sui fenomeni franosi nei cantieri di Montevecchio, sia a Ponente (Comune di Arbus) sia a Levante (Comune di Guspini), sono state raccolte e analizzate informazioni storiche sui dissesti che hanno interessato l’area dell’ex miniera di Montevecchio: è emerso così il quadro che ha portato ai lavori di messa in sicurezza in corso. L’obiettivo è prevenire eventuali allagamenti negli edifici situati a levante dei cantieri minerari dove, in occasione di piogge intense, tendono a rifluire le acque meteoriche.

