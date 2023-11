«Cedimenti in via Piras, intervenite» 

Allagamenti e cedimenti dell’asfalto in via Piras, a Gonnosfanadiga. «Per evitare danni e cercare di tutelarci, abbiamo dovuto installare barriere anti-allagamento – racconta Giorgio Angiargiu, uno dei titolari della macelleria con annesso laboratorio che in questa strada vive e lavora –. Usiamo le barriere ogni volta che la pioggia non riesce a defluire in modo naturale, perché le infrastrutture di scolo non sono adeguate, sono intasate oppure ormai da ripristinare perché implose, vista la loro età e l’azione erosiva subita dall’acqua nei decenni». A guardar bene il livello del piano stradale non è omogeneo. «I cedimenti dell’asfalto tra la nostra abitazione, la macelleria e il ponte sono causati proprio dal canale di scolo che termina nel fiume – racconta Giorgio Angiargiu con il padre Mariano –. La struttura al suo interno ha ceduto, implodendo. Anni fa chiedemmo anche di ripristinare l’asfalto, ormai sprofondato, per portare nuovamente a livello il piano carrabile».

Sul posto

La strada collega il paese con il parco comunale di Perd’e Pibera e, anche per la forma concava, è predisposta agli allagamenti. Sono cinque le caditoie trasversali presenti all’ingresso della via, installate e realizzate dal Comune per fare defluire tutte le acque. Oggi, però, sono completamente intasate da fanghi e detriti trasportati dalle piogge. «Andrebbero pulite quanto prima – continua Giorgio Angiargiu – perché così sono completamente inutili e l’acqua, non avendo altri modi per defluire, forma veri e propri laghi».

Il canale di scolo lungo circa trenta metri parte dalla via Parrocchia, si incrocia con via Piras e finisce nel letto del fiume con una bocca di un metro. «L’infrastruttura e la sua capacità di fare defluire le acque, però, risultano compromesse. Anni fa installarono una griglia e un pozzetto di scolo sottodimensionati rispetto alla quantità di acqua che confluisce dalla parte alta di via Parrocchia. Bastano poche foglie e detriti per far sì che il tubo di scolo, di poche decine di centimetri di diametro, si ostruisca».

La pulizia

Con ordinanza dirigenziale numero 27, in questi giorni sono stati eseguiti gli interventi di pulizia delle caditoie in alcune strade del paese. Via Piras, però, come altre zone soggette ad allagamenti o eventi pericolosi, non risulta in elenco. Dal sindaco Andrea Floris la replica: «Verificherò con l’assessora Simona Zurru la situazione; capiremo se veramente le caditoie in via Piras non vengono pulite o se non sono state riportate nell’ordinanza dirigenziale perché già inserite nell’appalto originario. Se così non fosse, provvederemo».

