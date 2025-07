Cedimenti in Municipio, lavori a dicembre 

I lavori di manutenzione dell’edificio comunale di via San Lorenzo, dove sono dislocati la maggior parte degli uffici pubblici, inizieranno a dicembre. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi, in risposta a un’interpellanza posta dal consigliere di opposizione Efisio Sanna nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale.

Sanna ha chiesto lumi sulla situazione statica e funzionale dell’edificio, «da mesi interessato da fenomeni di assestamento che interessano la porzione del fabbricato dove si trova l’atrio al piano terra, il vano scala e i locali adiacenti». Lo scorso 27 maggio un forte rumore aveva allarmato i dipendenti comunali, che avevano abbandonato l’edificio e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Da allora quell’ala è interdetta. «Il fenomeno appare simile a quanto successo all’inizio degli anni 2000, portando alla chiusura per alcuni anni per un intervento di risanamento statico. Visto il ripetersi del problema chiedo che vengano esposte le azioni previste per risolvere i fenomeni di dissesto», ha concluso Sanna. L'assessore Nonnoi ha chiarito: «Abbiamo effettuato le operazioni di diagnostica e sta per essere consegnato un progetto esecutivo per il consolidamento. Contiamo di iniziare ai primi di dicembre e l’intervento durerà circa nove mesi».

