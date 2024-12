Cedimenti in diverse strade, residenti preoccupati: «Verificate»

A Guspini diverse strade mostrano cedimenti preoccupanti. «Abito in via Mazzini da 40 anni – racconta Ennio Sanna, 77 anni – e in alcuni punti strada e marciapiede sono affossati, rigonfi in altri. I lavori per servizi sotterranei hanno compromesso il sottosuolo. Ho avvisato più volte il Comune, ma senza interventi concreti. Rinnovo l’invito a verificare». I cittadini denunciano crepe e avvallamenti, in particolare lungo via Mazzini, percorso urbano della Ss126 frequentato dagli alunni delle scuole “Da Vinci” e “Collodi”. «Il marciapiede è in uno stato disastroso – lamenta Susanna Usai – e la velocità di auto e bus crea pericolo. Servono dissuasori».

Anche in via Verdi i problemi non mancano. «Dopo le piogge – segnala Franco Garau – la strada ha subito cedimenti e piccole frane con smottamenti e massi. La mancanza di interventi rende tutto insicuro». In altre zone del paese sono stati avviati lavori di bitumazione, ma i residenti segnalano situazioni trascurate.«Nel marciapiede davanti a casa mia, sconquassato, mia suocera è caduta», aggiunge Sanna. «Le cure, a carico della sua pensione, sono state costose». I cittadini, preoccupati, chiedono un intervento immediato delle autorità locali per prevenire ulteriori rischi.

