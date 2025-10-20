Cedimenti e infiltrazioni nelle mense 

Se Cagliari piange per le forti piogge, l’Università non ride. La bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città nei giorni scorsi ha colpito anche le mense universitarie gestite dall’Ersu. In quella di via Trentino un pezzo di controsoffitto è crollato poco prima della cena, mentre in quella di piazza Michelangelo si sono registrate infiltrazioni d’acqua, con pavimenti allagati e diverse postazioni chiuse.

Servizio garantito

«I disagi sono dovuti alla bomba d’acqua e alle infiltrazioni che hanno danneggiato il controsoffitto in via Trentino», spiega Marco Meloni, presidente dell’Ersu. «Abbiamo subito riorganizzato gli spazi per garantire comunque tre pasti per due giorni. Già dal venerdì la sala era tornata operativa come prima». Meloni sottolinea che non c’è mai stato pericolo anche grazie alla leggerezza dei pannelli caduti: «materiale simile al polistirolo, quindi senza rischi per l’incolumità delle persone». Ma riconosce la necessità di interventi strutturali più profondi.«Quelli nella mensa di via Trentino sono inseriti nella Legge 17, approvato con delibera due settimane fa: sono previsti fondi per l’ampliamento e l’ammodernamento della sala e della cucina. I lavori richiederanno tempo ma sono necessari. Nel frattempo, garantiremo il miglior servizio possibile».

Gli altri fondi

In totale verranno introdotti oltre 22 milioni di euro, a cui si sommano i 6 milioni della variazione di bilancio, per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strutture. Nel piano di investimenti dell’Ente sono compresi anche gli interventi per la casa dello studente in via Roma, per la foresteria di via Santa Margherita, che verrà trasformata in una Casa dello Studente con annessa foresteria, per la mensa di via Premuda e della Cittadella, e per la sede amministrativa, che «deve diventare uno spazio funzionale per gli uffici e aprire le sue porte agli studenti. Rimetterla al centro della comunità, cosa che adesso non è».

Le preoccupazioni

Tra gli studenti però cresce la preoccupazione. «Situazioni come queste, oltre ad essere pericolose, limitano fortemente il servizio», commenta Ivano Peddis, studente di 25 anni. «Quando una parte della sala viene chiusa per ragioni di sicurezza, la capienza, già ridotta, si abbassa ulteriormente».Ma le difficoltà non riguardano solo le mense.

Anche gli edifici dell’Università mostrano alcune criticità. Lo conferma Bianca Pili, rappresentante della facoltà di Studi Umanistici: «Ho saputo che hanno riaperto le bancate centrali dell’aula 1b nell’edificio di psicologia, che prima erano transennate, ma continuano a cadere dei pezzettini di intonaco e continuano ad esserci le chiazze sul soffitto».

Massima sicurezza

Dall’Ateneo arrivano però rassicurazioni: «L’intervento di manutenzione sulla copertura dell’aula 1b è stato eseguito e completato martedì 14 ottobre: è stata impermeabilizzata la parte difettosa e riverniciato il soffitto in prossimità dell’infiltrazione stessa. Tra l’Università e l’Ersu c’è un dialogo costante per la gestione degli spazi comuni e per garantire il miglior servizio possibile alle studentesse e agli studenti», fanno sapere dagli uffici dell’Università.

