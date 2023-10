«Cediamo i compensi ai bisognosi» 

«Non bastano le risorse per far fronte alla crisi economica e sociale che sta mettendo in crisi molte famiglie? I consiglieri rinuncino in toto o in parte parte al gettone di presenza delle sedute consiliari e delle commissioni». L’idea che il consigliere Daniele Mele lancia in un’interpellanza è quella di far confluire i gettoni in un fondo appositamente costituito gestito dall’assessorato alle Politiche sociali. Magari inserendo anche quote degli stipendi di sindaco e Giunta. Ma pare che la proposta stenterà ad attecchire.

I gruppi

Le reazioni degli altri consiglieri circa il versamento dei gettoni di presenza, di 65 euro lordi a seduta, son state diverse ma quasi nessuno sembra essere favorevole. I più duri sono i capigruppo del gruppo misto Monica Atzori e di “Carbonia avanti” Luca Arru: «Daniele Mele è quasi sempre assente dalle commissioni e dalle riunioni di Consiglio, quindi non ha niente, o quasi niente, da versare alle persone indigenti. È pura ipocrisia». Arru aggiunge: «Non accetto lezioni da nessuno soprattutto da chi tratta strumentalmente questo argomento in campagna elettorale». Analoga la risposta di Monica Atzori che aggiunge: «Occorre anche spiegare che i gettoni di presenza vengono percepiti non in quanto consiglieri ma in base al numero di presenze nelle commissioni e nei Consigli, altrimenti stiamo parlando di indennità». Anche gli altri capigruppo non digeriscono la proposta di Mele. Luca Grussu, della lista “Pietro Morittu sindaco” afferma: «Il tema della difficoltà economica non dovrebbe essere strumentalizzato. Occorre distinguere interventi che cavalcano l'onda dell'antipolitica da quelli dal fine nobile della beneficenza che si fa meglio in silenzio. Il tema comunque sarà affrontato in aula”. Beppe Vella di “Ora x Carbonia: «L’interpellanza ci richiama a un senso di responsabilità a 360 gradi, però è giusto ricordare che le problematiche sociali non si risolvono col populismo, guardando in casa e la tasca degli altri ma presentando progetti”.

Meglio in silenzio

Giacomo Guadagnini del Pd e Antonio Caggiari di Uniti per rinascere sono sulla stessa linea: «Mele è quasi sempre assente. L’idea di base può essere anche buona, ma la beneficenza si fa in silenzio senza prendere lezioni da nessuno». Anche Valentina Diaferia del gruppo Ambiente e sviluppo non ci sta: «Se uno fa il consigliere come si deve fare, partecipando a tutte le riunioni e attività programmate, si rende conto che quanto riceve non serve neanche a coprire le spese. Per questo non condividiamo la proposta». Un po' fuori dal coro Matteo Sestu di Sinistra Futura: «Vanno ridotte le indennità di Consiglio e Giunta al fine di costituire un fondo comunale. Abbiamo lanciato in commissione l'idea di presentare una mozione unitaria firmata da tutti i consiglieri». Gianluca Lai del Movimento cinque stelle sottolinea: «Condividiamo il principio di dare l’esempio intervenendo sulle proprie indennità. Non ci piace, però, l’impostazione della proposta, doveva essere più chiara e definita e senza estremizzazioni».