Sassari.
10 gennaio 2026 alle 00:09

Cede una condotta, voragine in viale San Francesco 

Un vuoto nell’asfalto. Impressionante panorama, ieri in viale San Francesco, profondo due metri e lungo circa quattro, apertosi in mattinata nel tratto tra piazza colonnello Serra e via Buccari. Buca provocata dalla rottura di una condotta idrica che ha fatto sprofondare buona parte della pavimentazione stradale in una delle arterie cittadine più trafficate. Il viale infatti collega il quartiere Cappuccini con il ponte Rosello da una parte e corso Trinità dall’altra ma, per forza di cose, è stato subito interdetto al traffico.

«All’inizio - riferisce un residente - pareva un piccolo foro ma sotto non c’era più niente». E infatti, in breve tempo, si scopre la voragine e i tecnici del Comune segnalano tutto ad Abbanoa che arriva sul posto constatando la gravità del danno. Non si tratta di una novità perché in quell’area saltano con frequenza le tubature creando disagi nell’erogazione idrica. «Quando piove molto - dichiarano gli abitanti - saltano pure i tombini vicino all’agenzia funebre e al bar». Proprio dove è affondato l’asfalto che potrebbe avere creato problemi anche al sistema delle fognature e quindi, nel caso, ulteriori riparazioni. Di certo vi è l’entità del danno, che è stato tale da richiedere una serie di lavori lunghi alcuni giorni tanto che, secondo Palazzo Ducale, dovrebbero concludersi per lunedì 11, sempre che non si renda necessario allungarli. (e.fl.)

