Cede una condotta, parcheggio allagato 

Ancora acqua che scorre per le strade di Sestu e non si tratta di un’inondazione dovuta alle piogge, ma di una delle tante perdite d’acqua che si sono verificate nelle ultime settimane. Questa volta è il caso di via Brigata Sassari, dove un parcheggio si è riempito d’acqua dopo la rottura di una conduttura, proprio a un lato della strada.

Protestano i residenti dato che questa non è la prima volta nel quartiere e finora gli interventi di riparazione non evidentemente non hanno risolto tutto, e forse servirebbe una sostituzione completa delle condutture. A Sestu intanto sono stati numerosi gli interventi negli ultimi mesi da parte di Abbanoa che hanno permesso di sostituire le condutture in diverse vie, ma probabilmente altri sarebbero necessari dato che si susseguono le notizie di perdite in città.

