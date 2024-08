Cede un pino: strada chiusa per rimuoverlo 

Era già “schedato” come nemico pubblico, quel pino d’Aleppo assai malconcio presente da tantissimi nell’aiuola centrale di viale Cimitero: ieri mattina, quando ha avuto un importante cedimento, il Comune ha dovuto abbatterlo. Risultato: strada chiusa completamente al traffico (per metà lo era già, per i lavori di posa dei binari della metropolitana) e traffico impazzito.

L’allarme è scattato a metà mattina, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato che il pino stava cedendo completamente, e subito sono arrivati responsabili e operai del servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica del Comune, assieme alla Polizia locale che ha sistemato le transenne a entrambe le estremità di viale Cimitero. I tecnici agronomi hanno accertato che ormai quel pino non avrebbe più potuto reggere (era già schedato in classe D, cioè propensione al cedimento con gravità estrema): è stato così dato l’ordine di rimuoverlo completamente.

Presto, al posto del Pinus halepensis arriverà un altro giovane albero che crescerà nell’aiuola spartitraffico di viale Cimitero. Sarà un esemplare della stessa specie della pianta che il Comune è stato costretto ad abbattere ieri. In tarda mattinata una delle due carreggiate è stata riaperta al traffico.

