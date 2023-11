Cede un albero e finisce sulla scuola 

Lezioni regolari nonostante il grosso albero che si è sollevato dal giardino per poggiarsi sull’edificio della scuola primaria di via Talete. Un cedimento avvenuto sabato durante le forti raffiche di maestrale che hanno causato diversi danni in città e in tutta la provincia. I vigili del fuoco hanno transennato la zona e la pianta “alleggerita”. Dunque nessun pericolo o problema: l’ingresso dello stabile e le aule sono agibili.

Il Comune, con gli assessorati competenti (Istruzione, Verde e Lavori Pubblici), si è occupato del caso ed è in contatto con i vigili del fuoco. Non potrà essere utilizzata la scala esterna. «L’anno scorso», ricorda Pino Aquila, del coordinamento presidenti di consiglio d’istituto sardi, «nel terreno accanto un albero è caduto schiacciando due auto. Servirebbero dei controlli». Ieri, sempre per le conseguenze del vento del giorno prima, un altro albero è caduto in via Pessagno. (m. v.)

