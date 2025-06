Cede ringhiera, feriti sei ragazzi 

Roma. Una festa di inizio estate ha rischiato di trasformarsi in tragedia sabato sera a Roma. Sei ragazzi sono finiti in ospedale dopo essere precipitati da un’altezza di cinque metri mentre si trovavano sulla terrazza di una villa per ricevimenti a Roma nord. Si sono appoggiati al parapetto in marmo per scattare una foto di gruppo quando una parte di ringhiera ha ceduto e Marco, Francesco, Cristina, Pietro, Sara e Tommaso sono caduti nel vuoto schiantandosi, fortunatamente, sul prato sottostante.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 quando diverse chiamate al numero di emergenza 112 hanno segnalato l'incidente. Nello spazio dove si stava svolgendo la festa privata sono arrivate diverse ambulanze del 118 per soccorrere i sei ragazzi, che hanno tra i 17 e i 18 anni. Sono rimasti tutti feriti. I più gravi hanno riportato 30 giorni di prognosi.

Sul posto i carabinieri, personale Spresal della Asl e dell’ispettorato del lavoro. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e poi trasportato i giovani in diversi pronto soccorso della città. All'ospedale Sant'Andrea sono stati accompagnati due ragazzi di 17 e 18 anni, che hanno riportato rispettivamente 30 e 20 giorni di prognosi, e una diciassettenne con prognosi di 10 giorni. All'ospedale Gemelli sono stati portati agli altri tre amici, due diciassettenni che hanno riportato prognosi di 30 giorni e uno con prognosi da definire, e una ragazza di 18 anni, che ha riportato lievi ferite giudicate guaribili in 4 giorni.

Nella villa sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, poi delimitata dai carabinieri e sottoposta a sequestro. I militari della Sezione rilievi del Nucleo Investigativo di via In Selci hanno effettuato a lungo i rilievi. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia Trionfale, intervenuti sul posto assieme ai colleghi della stazione Tomba di Nerone e Nucleo Radiomobile di Roma, per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Verifiche sulla regolarità della struttura e l'agibilità della villa per poter ospitare feste.

