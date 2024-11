Cede l’asfalto, una voragine in via Zuddas 

All’inizio una comune buca, ma giorno dopo giorno le condizioni sono peggiorate fino a causare un vero e proprio cedimento. Ora in via Zuddas, strada molto trafficata e in pieno centro storico, si è formata un’autentica voragine, pericolosa sia per le auto che per i pedoni. Diversi cittadini, pertanto, stanno segnalando il pericolo e chiedono un’operazione di messa in sicurezza.

L’intervento, tuttavia, non spetta al Comune ma ad Abbanoa, che in quella zona aveva effettuato un taglio stradale per svolgere delle manutenzioni. Sull’asfalto si vedono ancora i segni del ripristino effettuato dalla società, che tuttavia ha presentato dei problemi col sottofondo, da cui si è originato il cedimento. L'amministrazione intanto riferisce di aver sollecitato Abbanoa per un nuovo intervento, mentre la settimana prossima sono in programma lavori di ripristino per alcune buche in via del Redentore e via Cabras, dove l’asfalto presenta diversi problemi.

