Cede l’asfalto, slalom fra le buche 

L’ultimo rattoppo, in ordine di tempo, è quello effettuato all’angolo tra via Cagliari e via Diaz: una gettata di materiale sabbioso copre il profondo cedimento stradale in uno degli incroci più trafficati della città. Ma non è che una delle tante pezze sul martoriato asfalto oristanese. Trovare in città una via dove il manto abbia un unico colore è quasi un’impresa: strisce di bitume nuovo si sovrappongono a quello vecchio e malconcio, creando pericolosi dislivelli soprattutto per chi si muove su due ruote.

La mappa

Dal centro alla periferia non c’è quartiere che si salvi: crateri ovunque che diventano trappole per pedoni e ciclisti. Non che il Comune non provi a mettere una pezza: gli operai dell’impresa CLM di Orosei, vincitrice dell’appalto da un milione e 300mila euro per la manutenzione della viabilità cittadina e delle frazioni, sono al lavoro. «Attualmente sono impegnati in via Gennargentu» fanno sapere dal settore Lavori pubblici. Ma la mappa delle criticità è davvero molto ampia: le transenne circoscrivono da settimane lo sprofondamento di un tratto di marciapiede in via Sardegna. In vico Tirso un fosso costringe i passanti allo slalom, un altro si è aperto in via Carpaccio. Sospensioni delle auto a rischio in via Busachi, via Einaudi e nella piazza vicina a via 2 giugno 1946. Altra voragine nell’area sosta di fronte al campo Tharros e non va meglio nel quartiere delle regioni, né al Sacro Cuore: buche di diversi centimetri nelle vie Palmas, Carbonia, dei Mille e Ancona l’effetto con pericolose insidie.

I lavori

Oltre ai problemi strutturali legati all’usura, le strade cittadine devono fare i conti con i numerosi tagli stradali per posizionamento della fibra, linee elettriche, del gas o di Abbanoa. Da Nord a Sud la città è squarciata e non sempre i ripristini sono effettuati a regola d’arte. Eppure il regolamento che disciplina la materia c’è, era stato approvato nel 2011 dalla Giunta Nonnis. «Il termine fissato per risanare la sede stradale dopo gli interventi è di 6 mesi - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete - per questa ragione dagli uffici comunali sono partite numerose diffide. Inoltre non vengono autorizzati nuovi tagli (salvo quelli urgenti) fino a quando la ditta non fornisce un report sui lavori già eseguiti». Le situazioni più critiche si sono registrate con l’Enel, ma numerose segnalazioni dei cittadini riguardano anche la posa della fibra ottica. «Spesso le ditte affidano esternamente i ripristini ma hanno difficoltà a reperire imprese specializzate».