Cede l’asfalto, si moltiplicano le transenne 

C’è una transenna in mezzo alla strada in via Toti. L’anno sistemata gli operai per circondare l’asfalto franato ed evitare che le auto sprofondassero nella buca.

La barriera però crea non pochi problemi alla viabilità essendo proprio al centro della carreggiata e adesso la speranza è che non succeda come in altri casi, con le transenne che restano mesi e mesi in attesa di riparazioni che non arrivano mai.

È il caso ad esempio di via Porcu. Qui dallo scorso ottobre ci sono delle barriere che circondano un tombino pericolante proprio sul marciapiede. Sta di fatto che le transenne sono rimaste lì per tutto il periodo dello shopping natalizio nonostante le proteste dei commercianti e nonostante anche la caduta di una ragazza causata dall’ostacolo. E che lì continuano a restare senza che sia stato portato avanti alcun intervento di sistemazione del pozzetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA