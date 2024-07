Cede l’asfalto per una perdita idrica: strada chiusa 

Prima un leggero cedimento, poi il crollo. Ieri mattina, a causa di una perdita idrica, si è aperta una piccola voragine in via Machiavelli: per consentire l’intervento urgente da parte delle squadre di Abbanoa la strada è stata chiusa. Inevitabili i disagi alla viabilità e qualche problema per le operazioni di chiusura dell’acqua nella zona, il tempo necessario per poter svolgere il lavoro.

Sono dovuti intervenire anche gli agenti della Polizia Locale dopo la segnalazione del cedimento di una parte dell’asfalto in via Machiavelli. Immediatamente la zona è stata transennata e chiusa al traffico. Sono così entrati in azione i mezzi e gli operai di Abbanoa: prima c’è stata l’attività per capire il punto preciso del guasto, poi sono iniziati scavo e intervento per la riparazione.

Per ridurre al minimo i problemi nell’erogazione dell’acqua nelle abitazioni della zona sono state attivate le reti secondarie, ma qualche disagio è stato inevitabile. Nelle ultime settimane le perdite idriche, anche di una certa importanza, non sono mancate facendo scattare gli interventi d’urgenza da parte di Abbanoa. E ci sono delle segnalazioni per lo spreco di acqua in alcune zone della città: non è una novità che ci siano tubazioni vecchie che devono essere sostituite.

