Cede l’asfalto, nuove buche sulle strade  

Le piogge di questi giorni hanno creato grossi problemi all’asfalto in diverse strade cittadine.Ieri mattina una grossa buca si è aperta in via Marconi all’altezza dell’incrocio con via Brigata Sassari. Un’altra è presente, nello stesso tratto, proprio sulle strisce pedonali con gravi rischi per i pedoni che potrebbero inciampare.

Non è la prima volta. Basta infatti un po’ di pioggia per fare riaprire le buche in questa parte di strada davanti alla chiesa di Sant’Agata e già diverse volte si sono fatti dei rattoppi che però reggono solo per un breve periodo di tempo.Stessi problemi anche in altre zone, come ad esempio in via Vittorio Emanuele dove peggiorano le condizioni della voragine sul lato sinistro della strada a pochi passi dall’incrocio con via Umberto. Dal terreno continuano a venire fuori anche i ferri.Disagi per buche e strade allagate inoltre in diverse lottizzazioni del litorale, soprattutto nelle vie non asfaltate.

RIPRODUZIONE RISERVATA