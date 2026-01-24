Cede l’asfalto, mezzo sprofonda 

Il mezzo della ditta È-Comune era in azione, dalle parti di via Calabria. Mattinata come tante, ieri, in quella discesa con vista sul Campo-scuola e sui monti di Oliena. Peccato che la macchina spazzatrice sia letteralmente sprofondata nella sede stradale, con le ruote anteriori. Nessun ferito, nessun disagio alla viabilità, ma nuovo allarme che si irradia da Nuoro, in una città dove i cedimenti di questo tipo sono una costante. Via Catte, via Manzoni, via Biasi, giusto per citare i casi più recenti ed eclatanti. Ora la profonda buca è transennata ma i cittadini s’interrogano, hanno paura.

Cedimento

I vigili del fuoco sono accorsi in tutta fretta, insieme alla Polizia locale guidata dal comandante Massimiliano Zurru. La strada è stata liberata dal mezzo di È-Comune e subito riaperta al traffico. A quanto pare, le cause del nuovo cedimento stradale sono da imputare alla rottura di una tubatura delle acque bianche. Un guasto analogo si era verificato il 15 gennaio di un anno fa, sempre in via Calabria: in quell’occasione la condotta aveva ceduto e costretto Abbanoa a inviare le sue squadre di pronto intervento per la riparazione. Tuttavia, caso specifico a parte, inquieta la frequenza con la quale si verificano simili episodi in città. Intanto, negli ultimi giorni la Polizia locale ha effettuato un super-lavoro. Maltempo ma non solo. Le strade-colabrodo continuano a essere un pessimo biglietto da visita per chi raggiunge la città e soprattutto per chi la vive. Sono stati oltre 140 gli interventi effettuati: ben 120 le buche stradali rattoppate con 115 sacchetti di bitume.

Città ferita

Nuoro mostra le sue fragilità. Il ciclone Harry ha solo amplificato i problemi del territorio comunale. Frane continue, cadute di massi sulla carreggiata, alberi che vengono giù all’improvviso, oltretutto nel parco dell’anello a pochi metri dalla statua del Cristo Redentore. «Siamo anni che segnaliamo tutti questi pericoli ma nessuno interviene sulla nostra cima», dice Antonio Costa, del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”. «I problemi da risolvere subito - aggiunge - sono due: gli alberi che rischiano di cadere sulla sede stradale e gli smottamenti. Per questo secondo problema abbiamo fatto tantissime richieste alla Provincia di Nuoro. Alla politica dico: bisogna voler bene al Monte, per ora c’è solo disinteresse».

