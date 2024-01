Cede l’asfalto in via Turati: allarme buca 

Se è vero che in molte strade è stato portato avanti il rifacimento totale dell’asfalto, in altre ci sono ancora enormi voragini che creano problemi alla circolazione ma anche ai pedoni. È il caso di via Turati dove, a pochi metri dall’incrocio con via Mercadante, l’asfalto è sprofondato in prossimità di un pozzetto.

La stessa cosa era successa qualche tempo fa all’incrocio con via Marconi dove era stato necessario l’intervento di Abbanoa per riparare i solaio del tombino e nel frattempo l’area era stata circondata con le transenne proprio per evitare che qualcuno cadesse nella buca. I pericoli aumentano soprattutto la sera, per via della scarsa visibilità della zona e chi transita in moto o in motorino, non avendo il tempo di aggirare l’ostacolo, potrebbe cadere rovinosamente a terra. Una voragine taglia da una parte all’altra anche l’uscita di piazza Marcora davanti agli ambulatori dell’Asl, ricordo di vecchi lavori alla rete del gas a cui non erano seguiti i ripristini. Ma nonostante proteste e solleciti niente è stato fatto. Così come resta anche la buca profonda, proprio al centro della stessa piazza Marcora, dove era caduta una donna che aveva riportato la frattura di un braccio.

Voragini continuano a rimanere anche nello spiazzo davanti al mercato civico in piazza Dessì e in alcune strade del centro storico dove i residenti chiedono almeno qualche rattoppo anche se non è possibile la stesura del bitume in tutta l’asse stradale. In via Bonaria invece, dove è stato rifatto l’asfalto, non è stato eliminato il pericoloso gradino all’incrocio con via Rosas.

RIPRODUZIONE RISERVATA