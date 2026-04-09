Cede l’asfalto in via Modigliani 

Momenti di paura in via Modigliani a Carbonia dove, due sere fa, i residenti si sono accorti che l’asfalto della strada che conduce alle abitazioni era sprofondato improvvisamente lasciando una profonda voragine. L’allarme è scattato immediatamente e gli operai del Comune sono intervenuti per piazzare le transenne a tutela di chiunque si trovasse a passare in zona. Non è la prima volta che in città si registrano cedimenti, ma questo è veramente imponente.

Il rione

«Sono passata durante il mio turno di lavoro, – racconta Antonella Pateri – ho notato questa grossa voragine e mi sono spaventa pensando che durante il mio passaggio potesse franare anche in altri punti. Ho provveduto subito a segnalare l’accaduto». Già nella giornata di mercoledì gli operai sono intervenuti per cercare di rimediare al problema come spiega lo stesso sindaco Pietro Morittu: «Dopo la conclusione delle verifiche possiamo dire che non è un problema correlato all'esecuzione dei lavori di urbanizzazione, – spiega – ma dipende dal canale tombato del rio Santa Caterina che passa sotto il livello stradale. A causa delle recenti e abbondanti piogge l’acqua ha scavato in profondità facendo si che cedesse il terreno. Gli operai sono già a lavoro per mettere in sicurezza la strada e tutta la zona».

I precedenti

Purtroppo non è la prima volta che in città si verifica un simile problema, basti pensare nell’area degli ex mercati generali dove diversi mesi fa c’è stato un grosso cedimento nell’area di accesso alle due attività commerciali presenti. L’area è stata recintata ma il problema non è ancora stato risolto e si sono già verificati altri di due cedimenti, di portata inferiore ma abbastanza evidenti, di cui uno della strada di accesso. Altre grosse voragini sono state segnalate, ma questa volta causate da ripristini non eseguiti a regola d’arte dopo i lavori per la fibra ottica, a Is Gannaus e in via Sant’Isidoro a Barbusi. Stesso problema a Is Meis in via Filangeri dove dopo la segnalazione dei residenti si è posto rimedio a una grossa buca ma senza il ripristino della sede stradale. Idem all’ingresso di Medadeddu e nella bretella di accesso in via Vasco de Gama, per citarne alcuni. Sul tema interviene l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu: «Tolleranza zero, – dice - nei confronti di chi interviene per effettuare dei lavori di manutenzione dei sotto-servizi. Abbiamo avviato un format di contestazione immediato obbligando a ripristinare immediatamente la sede stradale, specie se si tratta di strade sistemate da meno di un anno, come sta accadendo in via Trieste, dove è stato chiesto ad Abbanoa di sistemare il prima possibile la sede stradale dopo i lavori delle scorse settimane».

RIPRODUZIONE RISERVATA