Cede l’asfalto in via Garibaldi, disagi 

Da qualche giorno una profonda buca fra via Garibaldi e via Renzo Laconi sta creando difficoltà di manovra agli automobilisti, che devono aggirare la zona transennata per percorrere la strada. L’asfalto ha ceduto proprio al centro dell’incrocio fra le due vie del centro, di fronte a un mini-market di vicinato.

«Abbanoa ha già effettuato un primo sopralluogo per verificare che il cedimento del manto stradale non sia causato da una perdita o da un problema alle loro tubature dell'acqua” – racconta l’assessore ai Lavori pubblici, Dario Piras –. A un primo controllo, non hanno riscontrato danni o deterioramento delle tubature, ma faranno un secondo sopralluogo entro la mattinata per essere sicuri che non ci siano perdite neppure alle condutture laterali alla strada. Queste verifiche sono necessarie per evitare eventuali nuovi cedimenti dell’asfalto. Nel caso ci sia un problema alle tubature, sarà Abbanoa a riparare i danni e ripristinare il manto stradale quanto prima. Nel caso non sia una questione a carico di Abbanoa, procederemo entro uno o due giorni a sistemare la buca con la ditta dell’accordo quadro SistemiAmo Villacidro, che si sta occupando di tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extraurbane, marciapiedi, banchine e così via», assicura il vice sindaco.

