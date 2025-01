Cede l’asfalto di via Fermi: feriti due operai di Abbanoa 

Incidente sul lavoro a Pula. Due operai di una ditta esterna di Abbanoa sono rimasti coinvolti in un cedimento della strada durante i lavori di riparazione della condotta idrica. L’episodio è accaduto in via Fermi intorno alle 13: sul luogo il gestore idrico sta lavorando da diversi giorni per sistemare una perdita fognaria che provoca disagi ai residenti. La squadra dei tecnici di Abbanoa era presente nella via dalle prime ore della mattina quando, durante le riparazioni, c’è stato un cedimento del manto stradale che ha coinvolto due operai: Massimo Carrieras, 49 anni, ed Enrico Trastu, 24 anni.

I due sono stati travolti dalle macerie finendo sotto un cumulo di terra e asfalto. Nella frana è stato danneggiato un tubo della condotta, che ha compromesso l’intera rete idrica di Pula. Per evitare ulteriori disagi, è stata interrotta l’erogazione dell’acqua in tutto il paese in attesa delle riparazioni da parte di Abbanoa avvenute in serata. Gli altri tecnici presenti hanno prestato i primi soccorsi aiutando i due colleghi a liberarsi dalle macerie. Carrieras e Trastu non hanno riportato ferite gravi e non sono in pericolo di vita. I due operai coinvolti nell'incidente sono stati prontamente trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari e al Policlinico di Monserrato: sono rimasti sotto osservazione per tutta la serata. Sul posto anche la Polizia locale e una volante dei Carabinieri della stazione di Pula, che hanno proceduto a ricostruire l'incidente ed effettuare gli accertamenti del caso.