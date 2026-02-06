Cede l’asfalto, chiusa via Cornelio Nepote 

L'elenco dei disagi dovuti alle buche stradali si allunga. L'ultimo episodio è capitato giovedì in pieno centro storico: un cedimento dell’asfalto in via Cornelio Nepote ha reso necessario un intervento urgente di messa in sicurezza e la chiusura della strada. La causa dell’apertura della voragine, spiegano dal Comune, sarebbe da attribuire a una perdita idrica (non riconducibile ad Abbanoa). Sul posto è intervenuta la squadra di manutenzione comunale, che ha provveduto alla riparazione della perdita. L’area è stata poi transennata per evitare pericoli agli automobilisti. Trovandosi proprio al centro della carreggiata, la zona interdetta ha imposto la chiusura della corsia. Ieri è stato riparato l’asfalto, ma la strada resterà chiusa per circa una settimana per dare tempo al cemento di arrivare a maturazione. Impossibile, dunque, la svolta a destra per gli automobilisti in arrivo da via Seneca, che dovranno svoltare a sinistra in direzione via Deroma. (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA