VaiOnline
Monserrato.
07 febbraio 2026 alle 00:28

Cede l’asfalto, chiusa via Cornelio Nepote 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'elenco dei disagi dovuti alle buche stradali si allunga. L'ultimo episodio è capitato giovedì in pieno centro storico: un cedimento dell’asfalto in via Cornelio Nepote ha reso necessario un intervento urgente di messa in sicurezza e la chiusura della strada. La causa dell’apertura della voragine, spiegano dal Comune, sarebbe da attribuire a una perdita idrica (non riconducibile ad Abbanoa). Sul posto è intervenuta la squadra di manutenzione comunale, che ha provveduto alla riparazione della perdita. L’area è stata poi transennata per evitare pericoli agli automobilisti. Trovandosi proprio al centro della carreggiata, la zona interdetta ha imposto la chiusura della corsia. Ieri è stato riparato l’asfalto, ma la strada resterà chiusa per circa una settimana per dare tempo al cemento di arrivare a maturazione. Impossibile, dunque, la svolta a destra per gli automobilisti in arrivo da via Seneca, che dovranno svoltare a sinistra in direzione via Deroma. (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il sindaco di Orgosolo, Mereu: assurdo che la politica ignori le 211mila sottoscrizioni

«L’Isola esposta al saccheggio, solo la Pratobello ci salverà»

Appello alla Regione: impugni la legge nazionale di dicembre 
Alessandra Carta
Le competizioni.

Parte la corsa all’oro: c’è la discesa libera

L’Italia a Bormio spera in Franzoni e Paris Domani tocca a Goggia e (forse) Brignone  
Università

«Dobbiamo garantire ai giovani sardi il diritto di restare»

Entro il semestre sarà presentato un piano strategico per le isole 
Caterina De Roberto
Novara

Pestato dai genitori per i voti, si rivolge all’IA

Padre e madre, originari del Bangladesh, denunciati dalla polizia per maltrattamenti 