Cede l’asfalto, auto incastrata nella voragine 

Momenti di tensione nella mattina di ieri a Capoterra: un’auto Nissan guidata da un uomo è sprofondata improvvisamente nel sottosuolo mentre percorreva via Sassari, particolarmente trafficata a causa del mercato comunale. Un incidente che porta con sé una scia di polemiche: le prime indagini indicano che il cedimento potrebbe essere stato causato da una perdita idrica significativa, riconducibile alla rete gestita da Abbanoa.

L'episodio si è verificato poco prima delle 11. Sul posto è intervenuta la polizia locale per gestire la viabilità, mentre un carro attrezzi ha rimosso il veicolo. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo stava percorrendo la strada a velocità sostenuta quando all’improvviso la ruota anteriore sinistra è finita in una profonda voragine. L’auto, inclinata e con la parte posteriore sollevata, è rimasta incastrata per diversi minuti prima che l’intervento del carro attrezzi consentisse la sua rimozione.

Il gestore

Abbanoa ha chiarito in una nota che un intervento di riparazione in via Sassari era già stato programmato e che la perdita non era presente da giorni: «È uno dei tanti esempi delle condizioni critiche in cui versa la rete idrica comunale che la società sta gestendo da meno di due anni», si legge in una nota. «All’interno del distretto di Cagliari abbiamo una squadra costantemente impegnata esclusivamente a far fronte alle numerose criticità della rete comunale di Capoterra, una situazione unica, frutto di anni di mancati investimenti».

Lo scontro

L’ex assessore ai Lavori pubblici, Silvano Corda, ora all’opposizione, ha attaccato duramente l’amministrazione: «Via Sassari è l’emblema di questa giunta: sprofonda sempre di più. Dopo quasi quattro anni di governo cittadino questi sono i risultati. Anche in via Cagliari si rattoppano le buche a mano, senza mezzi meccanici, creando pericolosi dossi. Il Comune dovrebbe istituire un ufficio tecnico per le emergenze, capace di intervenire con tempestività sulle manutenzioni».

A rispondere è la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Silvia Sorgia, che evidenzia le difficoltà nell’interlocuzione con Abbanoa: «I tempi di intervento – spiega – sono molto lunghi e le perdite idriche, spesso trascurate per mesi, danneggiano le strade. Il sindaco sta lavorando per accelerare le operazioni ma Abbanoa fatica a reperire imprese per la manutenzione. Stiamo cercando di istituire un ufficio tecnico dedicato, perché la situazione è sempre più critica. A breve partiranno gli interventi su via Mazzini ma il problema della gestione della rete idrica è radicato da anni: andava affrontato prima».

