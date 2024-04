Cede la vetrata, Palatharros chiuso  

«Non ci voleva proprio ora». È amareggiato Davide Sascaro, presidente dell'Ariete Oristano: non ha neppure avuto il tempo di festeggiare con le sue atlete la promozione in serie C, che è arrivata la doccia gelata. Il Palatharros è chiuso per problemi di sicurezza: troppo pericoloso quel finestrone tenuto su da una cornice in legno ormai putrida, specie in queste giornate di vento implacabile. E cosi l'intervento di messa in sicurezza programmato per lunedì scorso, dopo il sopralluogo del tecnici comunali si è trasformato in una serrata in fretta e furia per «importanti criticità strutturali nella vetrata ubicata in corrispondenza dell’ingresso principale della palestra». Addio calendario Fipav e addio allenamenti per la società che conta, distribuiti in tredici gruppi, oltre 170 atleti.

I lavori

«È già stata individuata l’impresa che eseguirà i lavori - assicura l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi - lunedì mattina sarà rimossa la vetrata che probabilmente sarà sostituita da pannelli per risolvere definitivamente anche il problema della luce che, soprattutto nel pomeriggio, disturba gli atleti». Salvo intoppi, ci vorrà una settimana di tempo ma l’Ariete preme per poter rientrare al Palatharros non appena sarà smontato il finestrone «anche con gli operai al lavoro», osserva Sascaro.

I disagi

«Sabato avremmo dovuto ospitare la partita del campionato regionale di serie C maschile - spiega Sascaro - Avevamo in calendario tutta una serie di finali regionali, alle quali peraltro noi partecipiamo e adesso dover rinunciare alle sedute di rifinitura è un grave danno. Pur utilizzando anche la palestra dell’Istituto tecnico Mossa, non sarà possibile trovare lo spazio per tutte le formazioni». Il rischio di vedere pregiudicata l’intera stagione sportiva ad un passo dal traguardo fa più male di una schiacciata in pieno volto. Senza contare, aggiunge il presidente Sascaro, «le problematiche logistiche ed economiche, considerato che le date sono ormai state divulgate ed è difficoltoso poter trovare altre palestre con gli stessi requisiti». La Fipav, federazione italiana pallavolo, sta già cercando soluzioni alternative per la serie C maschile e per le finali territoriali dell’under 14 femminile, in programma domenica, e per la prima giornata delle finali regionali under 16 e 14 prevista per il primo maggio. Si corre per salvare il salvabile: le due finali del 5 e 12 maggio.

Il quadro

Sul fronte impianti sportivi, intanto, si registra una novità. Nei giorni scorsi la ditta Novapa srl, alla quale é stata affidata la manutenzione del vecchio palazzetto di Sa Rodia dopo la rescissione del contratto con la Didaco di Andria, ha avviato il cantiere. «Gli operai hanno effettuato un sopralluogo per prendere le misure delle travi che saranno utilizzate per il nuovo tetto» fa sapere l’assessore Franceschi. L’intervento, finanziato dall’Unione costa del Sinis terra dei Giganti, era da tempo arenato dopo che l’impresa che si era aggiudicata i lavori aveva dato forfait. La gara d’appalto era stata pubblicata nel maggio di due anni fa e riguardava due lotti: uno da 84mila euro per la rimozione della copertura in lastre di eternit e l'altro da 119mila euro per il rifacimento della copertura e la messa a norma delle strutture metalliche. Una storia infinita con tanti intoppi che forse stavolta giungerà al capolinea.

