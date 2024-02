Cede la trave, strage di operai 

FIRENZE. Strage di operai nel crollo in un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga nell’area dell’ex Panificio militare: tre i morti accertati, uno dei quali individuato in serata, due i dispersi, tre i feriti, due gravi ma non in pericolo di vita. Per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani secondo il quale il bilancio della tragedia è destinato ad aggravarsi: sono «ridotte al lumicino» le speranze di trovare vivi gli altri operai non ancora individuati sotto le macerie. Tuttavia ieri sera proseguivano senza sosta le ricerche, in corso da stamani: continueranno per tutta la notte. Una delle vittime è Luigi Coclite, 60enne originario di Teramo e residente a Collesalvetti, in provincia di Livorno. I tre feriti ricoverati all’ospedale Careggi sono, invece, tutti originari della Romania. Hanno 37, 48 e 51 anni.

Le ricerche

Il crollo, accompagnato da un boato e una nuvola di polvere, è avvenuto poco prima delle 9 di ieri mattina, presumibilmente alle 8.52, e ha investito una squadra di otto operai: «A un certo punto una grande trave di cemento armato al quarto piano del supermercato, che era già stata collocata prima, ha ceduto da un lato. A catena ha generato una serie di crolli e i corpi delle persone sono finiti nel seminterrato. Le operazioni sono anche molto difficoltose» per il rischio che si generino «dei crolli a cascata». Impegnate nelle ricerche numerose squadre di vigili del fuoco anche con cani, droni, escavatori e gru del cantiere. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio in una telefonata al sindaco fiorentino Dario Nardella, che ha interrotto il suo viaggio istituzionale in Terrasanta per rientrare a Firenze. La premier Giorgia Meloni ha detto di seguire «con apprensione l’evolversi della situazione». Marina Caprotti, presidente di Esselunga, ha espresso «profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente. Siamo sconvolti per quanto avvenuto. In segno di lutto nel pomeriggio i negozi Esselunga della città di Firenze verranno chiusi».

L’inchiesta

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per crollo colposo e omicidio colposo. Il cantiere è sotto sequestro e il procuratore capo Filippo Spiezia ha svolto un sopralluogo di due ore e mezza con il pm di turno Francesco Sottosanti. L’ipotesi è che abbia ceduto una trave o un dente di pilone. Il cartello ai limiti del cantiere indica come impresa esecutric l’Aep Attività Edilizie Pavesi di Pieve del Cairo (Pavia), ma secondo fonti sindacali la costruzione del supermercato impegna oltre 30 aziende in subappalto. La società committente dei lavori risulterebbe La Villata spa di Milano. In base a quanto riferito sempre dal governatore Giani, che ha fatto la spola tra il cantiere e il vicino ospedale di Careggi dove sono ricoverati i tre feriti, ieri erano più di 50 al lavoro nel cantiere.

Il lutto

Il complesso dell’ex Panificio militare, tra via Ponte di Mezzo e via Mariti, era stato dismesso dagli anni ’70 ed Esselunga ha avviato i lavori nel luglio 2021. Nel progetto sono previsti oltre 5.200 metri quadrati di aree di uso pubblico. I sindacati hanno proclamato uno sciopero regionale di due ore, il 21 ce ne sarà uno nazionale, e ieri pomeriggio a un presidio di Cgil, Cisl e Uil davanti alla prefettura manifestanti anarchici e antagonisti hanno contestato i sindacalisti. Per oggi è stato proclamato il lutto in tutta la Toscana e sono state rinviate numerose manifestazioni, dalle sfilate del Capodanno cinese alla presentazione dei candidati per le prossime comunali.

