Cede la strada a due passi dal Municipio 

Ancora transenne in pieno centro di Monserrato, dove si è aperta una nuova voragine a due passi dal palazzo comunale, in via San Lorenzo.

È accaduto giovedì notte: nell’asfalto ha ceduto una soletta stradale (posizionata dove prima c’era un tombino), lasciando una voragine completamente vuota all’interno. Una situazione di pericolo per gli automobilisti, che ha richiesto l’immediato intervento del Comune, allertato dai residenti e anche dalle forze dell’ordine. L'area è stata quindi transennata, causando ieri qualche disagio per il traffico. Critico sull’argomento il capogruppo dei Riformatori Alberto Corda: «Di questo passo a Monserrato non basteranno più le transenne, visto che anche il Municipio, di fronte a dove si è verificato il crollo, è in attesa di riparazione», l’affondo del consigliere. «L’amministrazione continua a sostenere che la situazione sia sotto controllo, ma ogni giorno si apre una nuova buca, circolare diventa più difficile e la città è sempre più pericolante. Siamo in un degrado senza fine».

L’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Nonnoi, assicura comunque la risoluzione del problema in tempi brevi. «Siamo intervenuti subito per mettere in sicurezza e abbiamo allertato Abbanoa per la verifica sulla competenza», spiega l’assessore, che sulla causa del cedimento aggiunge: «Quando è stata bitumata la strada, anziché rimettere il tombino è stata posizionata una soletta leggera, senza valutare che non fosse carrabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA